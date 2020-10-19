На місцевих виборах у Полтаві випустили "соцопитування" від імені померлого півроку тому соціолога

Соціолог нібито "коментує" шанси кандидатів на посаду мера міста

Соціолог нібито "коментує" шанси кандидатів на посаду мера міста

Фото: flickr

Інформаційний сайт "Полтава 365" опублікував результат електорального дослідження, проведеного нібито Харківським представництвом Фонду "Демократичні інституції". При цьому для пояснення дослідження використаний коментар відомого соціолога Ірини Бекешкіної, яка померла в березні 2020 року.

Як передає RegioNews, на кричущу невідповідність звернули увагу користувачі Facebook.

Я думав, мене вже нічого не здивує у цих місцевих виборах 2020 року. Але ні, знайшлися "ідіоти", які в своїх рейтингах згадують Ірину Бекешкіну. У вас взагалі мізків немає?", - коментує ситуацію один з користувачів мережі.

Наголошується, що видання дало "коментар" Бекешкіної, яка нібито пояснює електоральні симпатії і тенденції щодо кандидата на посаду мера Полтави. Так, за даними дослідження, рейтинг колишнього мера Мамая демонструє різке падіння, в той час як на перше місце вийшов Олександр Удовіченко.

Раніше повідомлялося, що голова Полтавської ОДА закликав місцевих політиків не спекулювати на темі карантину заради рейтингів.