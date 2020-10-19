На місцевих виборах у Полтаві випустили "соцопитування" від імені померлого півроку тому соціолога
Інформаційний сайт "Полтава 365" опублікував результат електорального дослідження, проведеного нібито Харківським представництвом Фонду "Демократичні інституції". При цьому для пояснення дослідження використаний коментар відомого соціолога Ірини Бекешкіної, яка померла в березні 2020 року.
Як передає RegioNews, на кричущу невідповідність звернули увагу користувачі Facebook.
Я думав, мене вже нічого не здивує у цих місцевих виборах 2020 року. Але ні, знайшлися "ідіоти", які в своїх рейтингах згадують Ірину Бекешкіну. У вас взагалі мізків немає?", - коментує ситуацію один з користувачів мережі.
Наголошується, що видання дало "коментар" Бекешкіної, яка нібито пояснює електоральні симпатії і тенденції щодо кандидата на посаду мера Полтави. Так, за даними дослідження, рейтинг колишнього мера Мамая демонструє різке падіння, в той час як на перше місце вийшов Олександр Удовіченко.
Раніше повідомлялося, що голова Полтавської ОДА закликав місцевих політиків не спекулювати на темі карантину заради рейтингів.