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17 листопада 2020, 17:04 9

Труханова офіційно оголосили переможцем на виборах мера Одеси

17 листопада 2020, 17:04 9
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Його підтримали 54,28% виборців, які прийшли на дільниці і проголосували
Його підтримали 54,28% виборців, які прийшли на дільниці і проголосували
Фото: із відкритих джерел
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У другому турі виборів мера Одеси офіційно оголосили переможцем Геннадія Труханова.

Про це повідомив голова Одеської міської територіальної виборчої комісії (ТВК) на засіданні у вівторок, 17 листопада, передає RegioNews.

За офіційними даними, за Труханова, який балотувався від партії "Довіряй ділам", у другому турі проголосував 93 921 виборець.

За його опонента, кандидата від "Опозиційної платформи — За життя", народного депутата Миколу Скорика — 72 974 виборців.

Таким чином, Труханова підтримали 54,28% тих, хто проголосував.

Визнати обраним Одеським міським головою … Труханова Геннадія Леонідовича", - сказано в рішенні ТВК, яке підтримали всі 18 членів міськвиборчкому.

Раніше Микола Скорик заявляв, що має намір оскаржити результати виборів в суді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Труханов переміг в усіх районах міста.

Одеса голосування Місцеві вибори Геннадій Труханов другий тур
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