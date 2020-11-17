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17 ноября 2020, 18:15 1332

В Полтаве "слили" в сеть персональные данные 34 тысяч жителей

17 ноября 2020, 18:15 1332
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В открытом доступе оказались личные данные 34 тысяч жителей Полтавы и около 30 телефонных разговоров с ними
В открытом доступе оказались личные данные 34 тысяч жителей Полтавы и около 30 телефонных разговоров с ними
Фото: poltava.to
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Сегодня, 17 ноября, в Полтаве в интернет "слили" персональные данные 34 тысяч жителей города.

Об этом сообщает интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

База содержит полные имена людей, их телефоны и адреса, и представлена ​​так, будто этих лиц "подкупил" продуктовыми наборами и деньгами кандидат в мэры Александр Мамай. Команда последнего причастность к базе отрицает.

Издание сообщает, что ссылку на гугл-диск под названием "Выборы 2020" опубликовали с фейкового Facebook-аккаунта "Наталья Опанасенко" в группе "В Полтаве (Полтава, Poltava, Poltawa)" в сети Facebook.

На сегодня, это самая большая полтавская Facebook-группа, которая имеет более 86 тысяч подписчиков. Основными ее администраторами есть действующие или бывшие работники "PTV Полтавское телевидение". Через 40 минут после публикации сообщение удалили, но доступ к самому архиву до сих пор открыт", - пишет издание.

В опубликованных данных есть два файла с таблицами, в которых содержатся ФИО людей, номера их телефонов и адреса проживания.

Случайным перебором среди знакомых, редакция "Полтавщины" проверила, что номера соответствуют реальным контактам владельцев, которые являются лицами пенсионного возраста, а вот адреса порой не совпадают", - отмечают журналисты.

Кроме базы имен и телефонов, в папке размещены 29 аудиозаписей из звонками некоторым абонентам из списка. Во всех случаях разговор начинается с одного шаблона. Молодой человек переспрашивает у человека его имя, представляется и говорит, что звонит от Александра Федоровича (Мамая). Далее он уточняет, этот ли человек получал продовольственный пакет от команды Мамая.

Далее человек делится тем, что такие пакеты раздавали в октябре этого года, но получили их "не все участники программы", и звонит он с целью выявить таких людей. И если собеседник утвердительно отвечает и относительно октября "Артур" спрашивает о ноябре - и далее в том же духе. Затем он обещает внести изменения во внутреннюю базу и говорит, что человек, скорее всего должен получить еще вознаграждение за "проделанную работу на выборах" или "еще продуктовый набор". В первом случае он обычно называет сумму в 500 грн и явно намекает на вознаграждение для агитаторов", - говорится в публикации.

Две фотографии с частью списка якобы таких агитаторов также есть в папке на гугл-диске. Там 21 имя тех, кто якобы получил продуктовые пакеты и денежное вознаграждение с суммами выплат и подписями (вероятно, тех, кто получил).

В команде Александра Мамая опровергли причастность к разработке этой базы и владению такой папкой в ​​облачном хранилище.

Информацию о Facebook-посте и открытой базе журналисты издания "Полтавщина" передали в ГУ НП в Полтавской области. Отдел коммуникации полиции направил информацию по принадлежности. Полицейские проверяют данные нарушения и возможность открытия производства.

Напомним, на местных выборах в Полтаве выпустили "соцопрос" от имени умершего полгода назад социолога.

Полтава СМИ интернет Местные выборы данные
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