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17 ноября 2020, 15:37 392

Заместитель Кернеса Овинникова выделила землю своему сыну: в СМИ появились документы

17 ноября 2020, 15:37 392
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Журналисты нашли документальное подтверждение того, что Овинникова бесплатно выделила своему сыну землю в историческом центре Харькова
Журналисты нашли документальное подтверждение того, что Овинникова бесплатно выделила своему сыну землю в историческом центре Харькова
Фото: Facebook
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Заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса Татьяна Овинникова способствовала выделению земельного участка в историческом центре города своему сыну несмотря на прямой конфликт интересов.

Соответствующие документы опубликовало агентство РБК-Украина, передает RegioNews.

Журналисты сообщают, что Антон Овинников в марте 2020 года обратился к непосредственному начальнику своей матери - мэру Харькова Геннадию Кернесу с просьбой "разрешить разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка для обслуживания индивидуального гаража".

В этот же день подачи заявления, вероятно, при непосредственном участии его матери - Татьяны Овинниковой - просьба пошла в работу, и в конечном итоге 24 июня на заседании Харьковского горсовета была удовлетворена", - пишет издание.

Речь идет о земельном участке площадью 33 кв. м на улице Данилевского в центре Харькова. Там Антон Овинникова имеет в собственности гараж, который был подарен ему дедом в 2014 году.

Напомним, Заместитель Кернеса Овинникова бесплатно выделила своему сыну землю в историческом центре Харькова. Речь идет о земельном участке площадью 33 кв. м на улице Данилевского в центре Харькова.

Геннадий Кернес Харьков горсовет коррупция Татьяна Овинникова
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