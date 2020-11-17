Заместитель Кернеса Овинникова выделила землю своему сыну: в СМИ появились документы

Журналисты нашли документальное подтверждение того, что Овинникова бесплатно выделила своему сыну землю в историческом центре Харькова

Журналисты нашли документальное подтверждение того, что Овинникова бесплатно выделила своему сыну землю в историческом центре Харькова

Фото: Facebook

Соответствующие документы опубликовало агентство РБК-Украина, передает RegioNews.

Журналисты сообщают, что Антон Овинников в марте 2020 года обратился к непосредственному начальнику своей матери - мэру Харькова Геннадию Кернесу с просьбой "разрешить разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка для обслуживания индивидуального гаража".

В этот же день подачи заявления, вероятно, при непосредственном участии его матери - Татьяны Овинниковой - просьба пошла в работу, и в конечном итоге 24 июня на заседании Харьковского горсовета была удовлетворена", - пишет издание.

Речь идет о земельном участке площадью 33 кв. м на улице Данилевского в центре Харькова. Там Антон Овинникова имеет в собственности гараж, который был подарен ему дедом в 2014 году.

Напомним, Заместитель Кернеса Овинникова бесплатно выделила своему сыну землю в историческом центре Харькова. Речь идет о земельном участке площадью 33 кв. м на улице Данилевского в центре Харькова.