Заступниця Кернеса Овіннікова безкоштовно виділила своєму синові землю в історичному центрі Харкова

Йдеться про земельну ділянку площею 33 кв. м на вулиці Данилевського в центрі Харкова

Йдеться про земельну ділянку площею 33 кв. м на вулиці Данилевського в центрі Харкова

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Як передає RegioNews, про це свідчать наявні у розпорядженні "РБК-Україна" документи.

Зокрема, в них говориться, що син заступника мера Харкова Антон Овінніков звернувся в березні 2020 року із заявою до безпосереднього начальника своєї матері - міського голови Харкова Геннадія Кернеса з проханням "надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування індивідуального гаража".

Йдеться про земельну ділянку площею 33 кв. м на вулиці Данилевського в центрі Харкова. Там у Антона Овіннікова є гараж, який був подарований йому дідом в 2014 році.

При цьому інформація про землю, на якій стоїть гараж, у відкритому доступі відсутня. І там же - на вулиці Данилевського, в тому ж 2014 році тоді ще 18-річний син харківської чиновниці придбав квартиру площею майже 100 кв. м., де проживає разом з матір'ю.

В день подачі заяви, ймовірно, за безпосередньої участі його матері - Тетяни Овіннікової - прохання пішло в роботу, і в кінцевому підсумку 24 червня на засіданні Харківської міськради було задоволено.

Варто зазначити, що згідно з законом "Про запобігання корупції" особи, у яких існує реальний конфлікт інтересів повинні вжити заходів для його врегулювання (проінформувавши начальство або виключивши себе з управлінського ланцюжка).

Нагадаємо, 4 жовтня стало відомо, що Геннадій Кернес переобраний мером Харкова.