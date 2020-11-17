ЦВК сформувала новий склад Броварської ТВК для перевиборів

До складу оновленої ТВК увійшло 18 осіб

До складу оновленої ТВК увійшло 18 осіб

Фото: з відкритих джерел

У Центральній виборчій комісії сформували новий склад Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області для проведення голосування під час повторних місцевих виборів.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні Центрвиборчкому.

16 листопада відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія сформувала новий склад Броварської міської територіальної виборчої комісії Броварського району Київської області", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у ЦВК, рішення прийняте у звʼязку з тим, що рішенням суду достроково припинено повноваження всього складу вказаної комісії та зобов’язано новий склад цієї виборчої комісії провести повторні вибори депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови.

Зазначається, що новий склад комісії сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій у кількості 18 осіб.

"Разом з тим Броварську міську ТВК після сформування нового складу зобовʼязано невідкладно привести свою діяльність та рішення у відповідність із вимогами виборчого законодавства України з урахуванням рішень судів, що набрали законної сили, зокрема, щодо проведення повторних виборів депутатів Броварської міської ради та Броварського міського голови”, — додали у ЦВК.

Нагадаємо, раніше ЦВК заявила, що у чотирьох областях проведуть повторні вибори. Дати голосування наразі відомі лише у двох містах.

