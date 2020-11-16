У Кам'янці-Подільському на виборах мера виграв "свободівець" - ОПОРА
У голосуванні взяли участь 26 786 виборців
У голосуванні взяли участь 26 786 виборців
Кам'янець-Подільська міська територіальна виборча комісія Хмельницької області встановила результати повторного голосування - мером став "свободівець" Михайло Посітко.
Як передає RegioNews, про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
У повторному голосуванні з виборів міського голови Кам’янця-Подільського, що на Хмельниччині, більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, здобув висуванець ВО "Свобода" Михайло Посітко", - йдеться в повідомленні.
За нього проголосували 15 404 виборців - 58,33% голосів.
Його суперник Володимир Мельниченко (самовисування) - отримав 11 001 голос.
Раніше повідомлялося, що за результатами екзит-полу на виборах мера Кам'янець-Подільського Хмельницької області перемагає Михайло Посітко.
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