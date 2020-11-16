13:09  16 листопада
У поліції відзвітували про порушення карантину вихідного дня: що відомо
11:23  16 листопада
Новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу
12:49  16 листопада
Під Верховною радою мітингують підприємці
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2020, 10:44 62

У Кам'янці-Подільському на виборах мера виграв "свободівець" - ОПОРА

16 листопада 2020, 10:44 62
Читайте также на русском языке
У голосуванні взяли участь 26 786 виборців
У голосуванні взяли участь 26 786 виборців
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кам'янець-Подільська міська територіальна виборча комісія Хмельницької області встановила результати повторного голосування - мером став "свободівець" Михайло Посітко.

Як передає RegioNews, про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

У повторному голосуванні з виборів міського голови Кам’янця-Подільського, що на Хмельниччині, більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, здобув висуванець ВО "Свобода" Михайло Посітко", - йдеться в повідомленні.

За нього проголосували 15 404 виборців - 58,33% голосів.

Його суперник Володимир Мельниченко (самовисування) - отримав 11 001 голос.

Раніше повідомлялося, що за результатами екзит-полу на виборах мера Кам'янець-Подільського Хмельницької області перемагає Михайло Посітко.

вибори мер голосування Кандидат ТВК
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Кіровоградську облраду
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Таран
Денис Казанський
Всі блоги »