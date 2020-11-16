МОЗ порадило бізнесу "йти працювати в лікарні”. Соцмережі відреагували

Бізнесу, що розорився, порадили "перетворювати проблеми в нові можливості"

Бізнесу, що розорився, порадили "перетворювати проблеми в нові можливості"

Фото: із відкритих джерел

Користувачі соцмереж та лідери громадської думки бурхливо відреагували на скандальну заяву заступниці голови МОЗ Ірини Микичак, яка під час брифінгу запропонувала малому бізнесу, що опинився у вимушеному простої через карантин вихідного дня, "перетворювати проблеми у нові можливості” і йти працювати в лікарні.

Про це повідомляє RegioNews.

Зокрема, малим підприємцям, які не витримали кризи і розорилися через карантин, чиновниця МОЗУ порадила йти працювати в лікарні санітарами, працівниками пральні та кухні, електриками, охоронцями, вахтерами і різноробочими.

У суспільстві та соцмережах ця заява викликала неабиякий резонанс. Так, журналіст Микита Синицин іронізує, що з таким підходом вчителям доведеться піти в бізенс, медикам - в освіту, бізнесменам - в медицину.

Він вважає, що саме через такі заяви в Україні відсутні медицина, освіта і бізнес.

Колишній керівник Адміністрації президента Віктор Балога обурився, що для заступниці міністра охорони здоров'я не є проблемою, що люди втрачають роботу через обмеження. Він заявив, що влада явно загралась, і чим далі, тим очевидніше, що зміна окремих персонажів уже не допоможе.

Потрібно повністю перезавантажувати всю вертикаль, інакше ці "технократи" доведуть країну до колапсу", - стверджує Балога.

Головний редактор агентства РБК-Україна Сергій Щербина іронізує, що коли самозайняті підуть працювати в лікарні, настане благодать.

Барбер буде інтубувати, наприклад. Власник спортзалу - катетери ставити. Нормальна совкова тема. Нічого прохолоджуватися спекулянтам проклятим", - написав Щербина.

Блогер Олена Яхно, коментуючи заяву заступниці глави МОЗ, жартома погоджується працювати анестезіологом. Вона каже, що справиться, так як дивилася блоги в YouTube, як це робиться.

Активіст і волонтер Юрій Касьянов обурюється, що влада забрала у підприємців можливість чесно заробляти, і пропонує натомість робітничі спеціальності в лікарнях.

А чому не в моргах? Може на кладовищах? Чому не зобов'язати підприємців рити траншеї, підмітати вулиці, мити туалети?", - обурюється волонтер.

Головний редактор видання "Гордон" Олеся Бацман назвала ідею Ірини Микитчак "геніальним стартапом". Вона вважає, що цю програму потрібно поліпшити, щоб безробітні могли претендувати на позиції заступника міністра.

Нагадаємо, у Степанова порадили підприємцям йти працювати у лікарні. МОЗ запропонувало малому бізнесу "перетворювати проблеми у нові можливості".