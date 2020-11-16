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16 листопада 2020, 18:37 1

В Окружному адмінсуді Києва - три позови про скасування "карантину вихідного дня”

16 листопада 2020, 18:37 1
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Позиваються три львівські заклади культури
Позиваються три львівські заклади культури
Фото з відкритих джерел
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До ОАСК з позовами про скасування «карантину вихідного дня» звернулися Львівський будинок органної та камерної музики, Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки та Львівський кіноцентр. Відповідачем у кожному з позовів зазначений Кабмін.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу суду.

До ОАСК з позовами про скасування "карантину вихідного дня" звернулися Львівський будинок органної та камерної музики, Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки та Львівський кіноцентр. Відповідачем у кожному з позовів зазначений Кабінет міністрів України.

Позивачі просять суд скасувати встановлені Урядом додаткові карантинні обмеження в період з 00:00 хв. суботи до 00:00 хв. понеділка на території України з 14 по 30 листопада 2020 року. Зокрема, йдеться про оскарження п.15 постанови Кабінету Міністрів України № 641 від 22.07.2020 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" в редакції від 11.11.2020, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що, на думку позивачів, встановлені обмеження негативно вплинуть на діяльність закладів культури та призведуть до втрат близько 50% їх доходів за вихідні дні.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент заявляв, що Окружний адмінсуд Києва також потрібно "перезавантажити".

оаск суд карантин Обмеження позов
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