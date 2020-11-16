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16 листопада 2020, 17:47 3

Стало відомо про результати наради прем’єра із мерами міст

16 листопада 2020, 17:47 3
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Учасники домовилися зустрітися онлайн ще раз дещо пізніше
Учасники домовилися зустрітися онлайн ще раз дещо пізніше
Фото: із відкритих джерел
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Селекторна нарада за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із мерами українських міст з приводу карантину вихідного дня закінчилася без результату.

Про це повідомляє видання "Страна" із посиланням на одного із мерів, який брав участь у нараді, передає RegioNews.

За словами учасника зустрічі, домовилися провести її онлайн ще раз у четвер, 19 листопада.

Але ми думаємо, що в четвер нічого не відбудеться. Так як Уряд не має конкретного плану. Посил: "Ми зараз щось придумаємо, і в четвер щось запропонуємо". Загалом, ні про що не домовилися, але поспілкувалися нормально, всі інтелігентні люди. Ми ж не будемо кричати і лаятися один з одним”, - заявив один із мерів.

Співрозмовник видання додав, що мери на нараді просили, щоб центральна влада із таких питань у першу чергу з ними консультувалася.

Ми сказали, що якщо наступного разу захочуть креативити - нехай спочатку наберуть і запитають. Степанов нічого нового не сказав. Продовжував говорити, що потрібно розірвати ланцюжок заражень, але повний локдаун "покладе" економіку", - пише видання.

Також джерело "Страни” повідомило, що ініціатором цієї наради став заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Ну, поговорили - вже добре, але подивимося, як далі буде", - сказало джерело про результати наради.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що прем’єр обговорить з мерами великих міст карантин вихідного дня.

коронавірус карантин мер Деніс Шмигаль регіони Нарада
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