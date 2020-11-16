Минздрав посоветовал бизнесу "идти работать в больницы". Соцсети отреагировали

Бизнесу, который разорился, посоветовали "превращать проблемы в новые возможности"

Бизнесу, который разорился, посоветовали "превращать проблемы в новые возможности"

Фото: из открытых источников

Пользователи соцсетей и лидеры общественного мнения бурно отреагировали на скандальное заявление заместителя главы Минздрава Ирины Микичак, которая во время брифинга предложила малому бизнесу, что оказался в вынужденном простое из-за карантина выходного дня, "превращать проблемы в новые возможности" и идти работать в больницы.

Об этом сообщает RegioNews.

В частности, малым предпринимателям, которые не выдержали кризиса и разорились из-за карантина, чиновница Минздрава посоветовала идти работать в больницы санитарами, работниками прачечной и кухни, электриками, охранниками, вахтерами и разнорабочими.

В обществе и соцсетях это заявление вызвало большой резонанс. Так, журналист Никита Синицын иронизирует, что с таким подходом учителям придется пойти в бизенс, медикам - в образование, бизнесменам - в медицину.

Он считает, что именно из-за таких заявлений в Украине отсутствуют медицина, образование и бизнес.

Бывший руководитель Администрации президента Виктор Балога возмутился, что для заместительницы министра здравоохранения не является проблемой, что люди теряют работу из-за ограничений. Он заявил, что власти явно заигрались, и чем дальше, тем очевиднее, что изменение отдельных персонажей уже не поможет.

Нужно полностью перегружать всю вертикаль, иначе эти "технократы" доведут страну до коллапса", - утверждает Балога.

Главный редактор агентства РБК-Украина Сергей Щербина иронизирует, что когда самозанятые пойдут работать в больницы, наступит благодать.

Барбер будет интубировать, например. Владелец спортзала - катетеры ставить. Нормальная совковая тема. Нечего прохлаждаться спекулянтам проклятым", - написал Щербина.

Блогер Елена Яхно, комментируя заявление заместителя главы Минздрава, в шутку соглашается работать анестезиологом. Она говорит, что справится, так как смотрела блоги в YouTube, как это делается.

Активист и волонтер Юрий Касьянов возмущается, что власть забрала у предпринимателей возможность честно зарабатывать, и предлагает взамен рабочие специальности в больницах.

А почему не в моргах? Может на кладбищах? Почему не обязать предпринимателей рыть траншеи, подметать улицы, мыть туалеты?", - возмущается волонтер.

Главный редактор издания "Гордон" Олеся Бацман назвала идею Ирины Микитчак "гениальным стартапом". Она считает, что эту программу нужно улучшить, чтобы безработные могли претендовать на позиции заместителя министра.

Напомним, у Степанова посоветовали предпринимателям идти работать в больницы, минздрав предложил малому бизнесу "превращать проблемы в новые возможности".