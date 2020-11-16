ЦВК оголосила результати виборів мера в Українці

Міська територіальна виборча комісія встановила результати другого туру голосування

Міська територіальна виборча комісія встановила результати другого туру голосування

Фото: із відкритих джерел

У другому турі виборів міського голови в місті Українка Обухівського району Київської області здобув перемогу кандидат від партії “Європейська Солідарність” Олександр Туренко.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії, передає RegioNews.

Він отримав 51,5% голосів, це 2852 виборців.

Його опонентка від партії "Слуга народу” Оксана Кирилюк набрала 44,24% голосів. За неї проголосували 2450 виборців.

15 листопада відбувся другий тур голосування на виборах міських голів в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, а також в Українці Київської області, Камʼянець-Подільському, що на Хмельниччині, та в Краматорську Донецької області.

Нагадаємо, в Українці на кількох виборчих дільницях виявили підроблені бюлетені - ОПОРА.