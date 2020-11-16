ЦИК объявила результаты выборов мэра в Украинке

Городская территориальная избирательная комиссия установила результаты второго тура голосования

Городская территориальная избирательная комиссия установила результаты второго тура голосования

Фото: из открытых источников

Во втором туре выборов городского головы в городе Украинка Обуховского района Киевской области одержал победу кандидат от партии "Европейская Солидарность" Александр Туренко.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передает RegioNews.

Он получил 51,5% голосов, это 2852 избирателей.

Его оппонентка от партии "Слуга народа" Оксана Кирилюк набрала 44,24% голосов. За нее проголосовали 2450 избирателей.

15 ноября состоялся второй тур голосования на выборах городских голов в Одессе, Херсоне, Луцке, Сумах, а также в Украинке Киевской области, Каменец-Подольском на Хмельнитчине, и в Краматорске Донецкой области.

Напомним, в Украинке на нескольких избирательных участках выявили поддельные бюллетени - ОПОРА.