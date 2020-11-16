В Українці на кількох виборчих дільницях виявили підроблені бюлетені - ОПОРА

Є ймовірність підробки і печатки ДВК

Є ймовірність підробки і печатки ДВК

Фото: oporaua.org

В Українці Київської області на чотирьох виборчих дільницях виявлено 22 виборчих бюлетеня, що мають ознаки підробки з позначками у вигляді печатки дільничних виборчих комісій.

Як передає RegioNews, про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

На виборчих дільницях Українки під час підрахунку голосів на вечірньому засіданні члени комісій почали масово виявляти фейкові виборчі бюлетені з печатками ДВК та позначками в клітинці біля кандидата від "Європейської солідарності" Олександра Туренка", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що на кожному такому бюлетені є печатка ДВК. Тому, ймовірно, мова йде про підробку печатки ДВК.

За даними спостерігачів, протягом 15 листопада до поліції Українки надійшло 20 повідомлень щодо порушення виборчого процесу. У місті Українка було складено один адмінпротокол та відкрито одне кримінальне провадження.

Нагадаємо, 15 листопада пройшов другий тур виборів мера Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Кам'янця-Подільського.