13:09  16 листопада
У поліції відзвітували про порушення карантину вихідного дня: що відомо
11:23  16 листопада
Новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу
12:49  16 листопада
Під Верховною радою мітингують підприємці
UA | RU
UA | RU
16 листопада 2020, 10:02 148

В Українці на кількох виборчих дільницях виявили підроблені бюлетені - ОПОРА

16 листопада 2020, 10:02 148
Читайте также на русском языке
Є ймовірність підробки і печатки ДВК
Є ймовірність підробки і печатки ДВК
Фото: oporaua.org
Читайте также
на русском языке

В Українці Київської області на чотирьох виборчих дільницях виявлено 22 виборчих бюлетеня, що мають ознаки підробки з позначками у вигляді печатки дільничних виборчих комісій.

Як передає RegioNews, про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

На виборчих дільницях Українки під час підрахунку голосів на вечірньому засіданні члени комісій почали масово виявляти фейкові виборчі бюлетені з печатками ДВК та позначками в клітинці біля кандидата від "Європейської солідарності" Олександра Туренка", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що на кожному такому бюлетені є печатка ДВК. Тому, ймовірно, мова йде про підробку печатки ДВК.

За даними спостерігачів, протягом 15 листопада до поліції Українки надійшло 20 повідомлень щодо порушення виборчого процесу. У місті Українка було складено один адмінпротокол та відкрито одне кримінальне провадження.

Нагадаємо, 15 листопада пройшов другий тур виборів мера Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Кам'янця-Подільського.

вибори порушення мер голосування Кандидат ОПОРА
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Кіровоградську облраду
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханова повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Таран
Денис Казанський
Всі блоги »