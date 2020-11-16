Секретаря ТВК на Житомирщині підозрюють в порушенні виборчого права
У Житомирській області секретаря територіальної виборчої комісії підозрюють у порушенні виборчого права. Секретарю Хорошківської ТВК тепер загрожує до 7 років позбавлення волі.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.
За даними правоохоронців, у середині вересня 34-річна жителька Хорошківського району була визнана кандидатом у депутати по одному з округів ОТГ, але секретар ТВК, коли формувала список депутатів, не включила до нього згадану кандидатку.
"Ця обставина призвела до відсутності прізвища заявниці у виборчих бюлетенях та, відповідно, перешкоджання вільному здійсненню виборчого права громадянами України", - пояснили в МВС.
Секретареві ТВК вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
Нагадаємо, на Житомирщині визнали недійсними вибори на дільниці з явкою 98%.