Секретаря ТВК на Житомирщині підозрюють в порушенні виборчого права

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі

Йому загрожує до 7 років позбавлення волі

Фото: flickr

У Житомирській області секретаря територіальної виборчої комісії підозрюють у порушенні виборчого права. Секретарю Хорошківської ТВК тепер загрожує до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців, у середині вересня 34-річна жителька Хорошківського району була визнана кандидатом у депутати по одному з округів ОТГ, але секретар ТВК, коли формувала список депутатів, не включила до нього згадану кандидатку.

"Ця обставина призвела до відсутності прізвища заявниці у виборчих бюлетенях та, відповідно, перешкоджання вільному здійсненню виборчого права громадянами України", - пояснили в МВС.

Секретареві ТВК вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Нагадаємо, на Житомирщині визнали недійсними вибори на дільниці з явкою 98%.