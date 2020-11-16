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16 листопада 2020, 17:02 224

Секретаря ТВК на Житомирщині підозрюють в порушенні виборчого права

16 листопада 2020, 17:02 224
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Йому загрожує до 7 років позбавлення волі
Йому загрожує до 7 років позбавлення волі
Фото: flickr
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У Житомирській області секретаря територіальної виборчої комісії підозрюють у порушенні виборчого права. Секретарю Хорошківської ТВК тепер загрожує до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України.

За даними правоохоронців, у середині вересня 34-річна жителька Хорошківського району була визнана кандидатом у депутати по одному з округів ОТГ, але секретар ТВК, коли формувала список депутатів, не включила до нього згадану кандидатку.

"Ця обставина призвела до відсутності прізвища заявниці у виборчих бюлетенях та, відповідно, перешкоджання вільному здійсненню виборчого права громадянами України", - пояснили в МВС.

Секретареві ТВК вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 157 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

Нагадаємо, на Житомирщині визнали недійсними вибори на дільниці з явкою 98%.

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