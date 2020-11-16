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16 ноября 2020, 17:47 151

Стало известно о результатах совещания премьера с мэрами городов

16 ноября 2020, 17:47 151
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Участники договорились встретиться онлайн еще раз немного позже
Участники договорились встретиться онлайн еще раз немного позже
Фото: из открытых источников
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Селекторное совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля с мэрами украинских городов по поводу карантина выходного дня закончилась без результата.

Об этом сообщает издание "Страна" со ссылкой на одного из мэров, который участвовал в совещании, передает RegioNews.

По словам участника встречи, договорились провести ее онлайн еще раз в четверг, 19 ноября.

Но мы думаем, что в четверг ничего не произойдет. Так как правительство не имеет конкретного плана. Посыл: "Мы сейчас что-нибудь придумаем, и в четверг что-то предложим". В общем, ни о чем не договорились, но пообщались нормально, все интеллигентные люди. Мы же не будем кричать и ругаться друг с другом", - заявил один из мэров.

Собеседник издания добавил, что мэры на совещании просили, чтобы центральная власть по таким вопросам в первую очередь с ними консультировалась.

Мы сказали, что если в следующий раз захотят креативить - пусть сначала наберут и спросят. Степанов ничего нового не сказал. Продолжал говорить, что нужно разорвать цепочку заражений, но полный локдаун "положит" экономику", - пишет издание.

Также источник "Страны" сообщил, что инициатором этого совещания стал заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Ну, поговорили - уже хорошо, но посмотрим, как дальше будет", - сказал источник о результатах совещания.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер обсудит с мэрами крупных городов карантин выходного дня.

коронавирус карантин мэр Денис Шмыгаль регионы Совещание
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