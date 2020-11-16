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16 листопада 2020, 17:21 240

Кабмін виконуватиме рішення Ради щодо карантину на вихідні, - міністр

16 листопада 2020, 17:21 240
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Завтра на засіданні Ради урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних
Завтра на засіданні Ради урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних
Фото: КМУ
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У Кабінеті міністрів відреагували на пропозицію депутатів Верховної Ради щодо скасування карантину вихідного дня. Уряд буде виконувати рішення парламенту, однак спробує переконати народних обранців у необхідності карантинних обмежень на вихідні.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.

За словами міністра, завтра на засіданні Ради урядовці спробують переконати народних депутатів в необхідності особливого карантину на вихідних.

"Уряд планує бути на засіданні, будемо пояснювати логіку, давати вичерпні відповіді на можливі запитання депутатів. Залежно від прийняття рішення будемо його реалізовувати законним способом", - наголосив Немчінов.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Кабмін Україна карантин Верховна Рада парламент уряд
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