Нардепи чекають завтра Шмигаля й міністрів з коронавірусним звітом у Раді

Йдеться про виконання постанови №4228 для протидії коронавірусу, яку Верховна Рада ухвалила 20 жовтня

Йдеться про виконання постанови №4228 для протидії коронавірусу, яку Верховна Рада ухвалила 20 жовтня

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У вівторок Кабінет міністрів у повному складі звітуватиме народним депутатам про хід боротьби з COVID-19. Зокрема, про виконання постанови №4228 для протидії коронавірусу, яку Верховна Рада ухвалила 20 жовтня.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на погоджувальній раді, пише RegioNews.

"Пройшов майже місяць з моменту ухвалення парламентом постанови, яка передбачає створення Національного штабу протидії хворобі, гарячої телефонної лінії для громадян із симптомами COVID-19... Вже мали б бути якісь результати. Нам потрібно розуміти, як іде просування", - пояснив Корнієнко.

Голова "Слуги народу" також підтримав винесення на порядок денний постанови №4381 про перегляд карантину вихідного дня. Однак як голосувати за це рішення - визначатиметься фракція.

За його словами, партія також підтримує винесення до зали засідань постанови №4320 про своєчасне інформування громадян у разі посилення протиепідеміологічних заходів. Вона дасть можливість і людям, і бізнесу завчасно підготуватися до посилення карантину.

Нагадаємо, Рада хоче зобов'язати Кабмін заздалегідь попереджати про введення карантину.