Прем’єр обговорить з мерами великих міст карантин вихідного дня

Шмигаль збирає міських голів на онлайн-зустріч через протести проти карантину

Шмигаль збирає міських голів на онлайн-зустріч через протести проти карантину

Фото з відкритих джерел

Через протести проти карантину вихідного дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 16 листопада, збирає онлайн-зустріч мерів великих міст.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.Ранок.

Оскільки деякі міста відмовились дотримуватись карантину вихідного дня, прем’єр-міністр Шмигаль відреагував на протести проти карантину – збирає мерів на онлайн-зустріч.

Голова Комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ранковому ефірі зазначив, що перший карантин вихідного дня минув спокійно. Але попри це, на його думку, надалі влада має врахувати свої помилки й не ухвалювати подібні рішення поспіхом. Адже підприємцям потрібен час, щоби підготуватися до нових умов роботи.

До Комітету вже звернулись народні депутати з проєктом постанови, яка зобов'язує Кабмін повідомляти про нові обмеження не пізніше ніж за тиждень до того, як їх планують запровадити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільше порушень карантину вихідного дня зафіксували на Львівщині та Дніпропетровщині.