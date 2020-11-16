Суд не випустив з-під варти майора, який збив й покалічив трьох курсанток у Києві
Справу по суті почнуть розглядати 26 грудня
Справу по суті почнуть розглядати 26 грудня
Суд відмовився відпустити з-під варти під домашній арешт майора Володимира Холодного, який, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, збив трьох курсанток.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ТСН.
Повідомляється, що з проханням змінити міру запобіжного заходу звернулися адвокати підозрюваного.
Під час сьогоднішнього судового засідання суд вирішував процесуальні моменти. Справу по суті почнуть розглядати 26 грудня.
Нагадаємо, 26 серпня на території військового коледжу у Києві нетверезий водій збив трьох курсанток. Чоловік був п’яний, тому не впорався з керуванням. Наступного дня винуватця ДТП відправили під варту.
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