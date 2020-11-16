ГБР объявило о завершении расследования изнасилования в Кагарлыке

Теперь пытки и изнасилование в Кагарлицком отделения полиции будет рассматривать суд

Теперь пытки и изнасилование в Кагарлицком отделения полиции будет рассматривать суд

Фото: Нацполиция

Следователи закончили досудебное расследование по делу в отношении пяти сотрудников Кагарлицкого отделения полиции в Киевской области, обвиняемых в изнасиловании, пытках и похищении людей.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, работники полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей.

Так, в январе 2020 года трое полицейских наносили двум пострадавшим телесные повреждения, перевозили их в багажнике, применяли электрический ток, приковали наручниками к батарее.

Также по другому факту, который произошел в мае 2020 года, с целью получения признания, потерпевшему были нанесены 17 ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего он получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести", - рассказали в Офисе Генпрокурора.

Кроме того, в мае один из фигурантов вызвал в отделение полиции женщину в качестве свидетеля, в служебном кабинете надевал на нее противогаз, заковывал в наручники и стрелял над головой из табельного пистолета. После этого несколько раз изнасиловал ее.

Руководитель отделения, в свою очередь, знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на действия подчиненных", - говорится в сообщении.

После завершения ознакомления стороны защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд.

Напомним, 24 мая в Кагарлыке правоохранители в своем служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали 26 - летнюю женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Все отделения Кагарлыкской полиции расформировали, а всех сотрудников отправят на переаттестацию.