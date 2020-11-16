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16 листопада 2020, 16:19 2

У Києві повідомили про "замінування" ЦУМу

16 листопада 2020, 16:19 2
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Евакуйовано близько тисячі людей
Евакуйовано близько тисячі людей
Фото з відкритих джерел
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У столиці триває перевірка повідомлення про «замінування» будівлі ЦУМу. Відвідувачі і співробітники евакуйовані.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Через "замінування" київського ЦУМу евакуйовано близько до тисячі людей. Про це розповіла прессекретарка Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві Анна Зубрєва.

Було евакуйовано приблизно до тисячі осіб. Наразі перевірка продовжується, — сказала Зубрєва.

Про те, що до поліції Києва надійшло повідомлення про "замінування” ЦУМу, представники універмагу повідомили в соцмережах.

ЦУМ Київ тимчасово зачинений. 16 листопада 2020 року до поліції міста Києва надійшло повідомлення про "замінування" будівлі універмагу. Відбулась евакуація відвідувачів та співробітників ЦУМу. Наразі проходить перевірка, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учора в Одесі евакуювали міську ТВК через повідомлення про мінування.

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