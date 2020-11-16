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16 листопада 2020, 16:32 2

У Комітеті виборців пояснили низьку явку в другому турі виборів

16 листопада 2020, 16:32 2
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Громадяни не знали, чи відбудуться вибори через карантин
Громадяни не знали, чи відбудуться вибори через карантин
Фото: із відкритих джерел
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Низька явка виборців у неділю пов'язана в тому числі із недопрацюванням МОЗ у питанні інформування громадян про те, що вибори таки відбудуться під час карантину вихідного дня.

Про це на брифінгу повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, передає RegioNews.

За його словами, у суботу та неділю на гарячу лінію КВУ надходили десятки дзвінків виборців, які запитували, чи відбудуться сьогодні вибори з огляду на карантин.

Багато виборців просто не розуміли. Керівництво Міністерства охорони здоров'я наголошувало на питаннях роботи ресторанів, кафе, спортивних закладів тощо і жодним чином не згадали про понад 1 млн 600 тис. виборців, які могли брати участь у виборах 15 листопада”, - сказав Кошель.

У Комітеті виборців розповіли, що в день виборів 15 листопада на дільницях зафіксували багато фактів недотримання протиепідемічних заходів.

В КВУ вважають, що недотримання карантинних правил пов'язане, по-перше, із відсутністю фінансування на дотримання цих вимог, а, по-друге, із "розмитістю” вимог, які поставив уряд.

Такожу неділю було зафіксовано й низку інших порушень.

У другому турі було масове засилля матеріалів з ознаками чорного піару, чимала кількість фактів агітації у день голосування, зафіксовано спроби не допустити спостерігачів на виборчі дільниці та намагання обмежити можливість їх пересування по дільниці, щоб у них не було можливості бачити все, що відбувається на дільниці”, - сказав Кошель.

Нагадаємо, в ОПОРІ розповіли про найпоширеніші порушення під час другого туру місцевих виборів.

КВУ Місцеві вибори голосування другий тур явка виборці
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