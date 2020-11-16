У Комітеті виборців пояснили низьку явку в другому турі виборів
Низька явка виборців у неділю пов'язана в тому числі із недопрацюванням МОЗ у питанні інформування громадян про те, що вибори таки відбудуться під час карантину вихідного дня.
Про це на брифінгу повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель, передає RegioNews.
За його словами, у суботу та неділю на гарячу лінію КВУ надходили десятки дзвінків виборців, які запитували, чи відбудуться сьогодні вибори з огляду на карантин.
Багато виборців просто не розуміли. Керівництво Міністерства охорони здоров'я наголошувало на питаннях роботи ресторанів, кафе, спортивних закладів тощо і жодним чином не згадали про понад 1 млн 600 тис. виборців, які могли брати участь у виборах 15 листопада”, - сказав Кошель.
У Комітеті виборців розповіли, що в день виборів 15 листопада на дільницях зафіксували багато фактів недотримання протиепідемічних заходів.
В КВУ вважають, що недотримання карантинних правил пов'язане, по-перше, із відсутністю фінансування на дотримання цих вимог, а, по-друге, із "розмитістю” вимог, які поставив уряд.
Такожу неділю було зафіксовано й низку інших порушень.
У другому турі було масове засилля матеріалів з ознаками чорного піару, чимала кількість фактів агітації у день голосування, зафіксовано спроби не допустити спостерігачів на виборчі дільниці та намагання обмежити можливість їх пересування по дільниці, щоб у них не було можливості бачити все, що відбувається на дільниці”, - сказав Кошель.
Нагадаємо, в ОПОРІ розповіли про найпоширеніші порушення під час другого туру місцевих виборів.