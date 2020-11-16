Будуть нові вибори: у міськраді Конотопа відреагували на смерть новообраного мера

Олександр Луговий хворів на COVID-19, офіційно вступити на посаду міського голови він не встиг

Олександр Луговий хворів на COVID-19, офіційно вступити на посаду міського голови він не встиг

Фото: із відкритих джерел

Після смерті новобраного мера Конотопа Олександра Лугового в місті можуть призначити нові вибори.

Про це в ефірі "ТСН" заявив чинний міський голова Артем Семеніхін, передає RegioNews.

За його словами, також можливі інші варіанти розв’язання цієї ситуації, однак офіційне роз’яснення має дати Центральна виборча комісія.

Все може бути, можливо, й нові вибори, можливо, буде вибраний інший переможець. Все може бути, ми чекаємо роз’яснень ЦВК", – сказав чиновник.

До обрання нового міського голови мером Конотопа залишається Семеніхін.

Олександр Луговий балотувався як самовисуванець. Під час місцевих виборів він переміг чинного мера, набравши 37% голосів.

Раніше від COVID-19 в Україні померли міські голови Борисполя Анатолій Федорчук та Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко.

Нагадаємо, новообраний мер Конотопа Олександр Луговий помер від коронавірусу.