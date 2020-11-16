В ОПОРІ розповіли про найпоширеніші порушення під час другого туру місцевих виборів

Протягом дня голосування було зафіксовано 96 порушень

Протягом дня голосування було зафіксовано 96 порушень

Фото: flickr

Під час другого туру місцевих виборів, який відбувся 15 листопада у семи містах України, спостерігачі Громадської мережі ОПОРА зафіксували 96 порушень.

Як передає RegioNews, про це розповіла голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції в "Укрінформі".

"Протягом дня голосування нашими спостерігачами зафіксовано 96 інцидентів. 22 - це ті, які стосуються недостатньо якісного матеріально-технічного забезпечення безпосередньо ДВК, приміщень для голосування. 7 інцидентів пов'язано з перешкоджанням з боку членів виборчих комісій роботи спостерігачів, в тому числі і мережі ОПОРА", - сказала Айвазовська.

Вона зазначила, що також було зафіксовано випадки видачі бюлетенів без паспортів або без належної перевірки ідентифікації особи, яка отримує бюлетені.

Окремі інциденти, за її словами, "мали ознаки фотографування виборчого бюлетеня", що, з одного боку пояснюється бажанням виборців залишити собі на пам'ять результати свого волевиявлення, але, з іншого боку, може свідчити і про контрольоване голосування.

"Таких випадків спостерігачами зафіксовано небагато, але ми вважаємо, що про це потрібно говорити і активно реагувати, тому що фотографування бюлетенів можливо і не несе великої суспільної шкоди, але може свідчити про інші більш серйозні порушення", - зауважила Айвазовська.

Окрім цього, за інформацією Айвазовської, спостерігачі також фіксували порушення процедур щодо ведення протоколу ранкового засідання про підрахунок голосів. Йдеться про те, що протокол ранкового засідання не вівся зовсім, або коли протокол про підрахунок був підписаних понеділком, хоча завершено процес підрахунку ще ввечері в неділю.

"Це пов'язано з тим, що члени виборчих комісій, які підписують протокол вже понеділком, отримують компенсацію за свою роботу за 2 дні, а не за один, якби цей протокол був підписаний 15 листопада", - пояснила вона.

Нагадаємо, 15 листопада пройшов другий тур виборів мера Луцька, Краматорська, Українки, Одеси, Сум, Херсона та Кам'янця-Подільського.

Також у ЦВК озвучили підсумкову явку на другому турі виборів мерів.