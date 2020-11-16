В Комитете избирателей объяснили низкую явку во втором туре выборов

Граждане не знали, состоятся ли выборы из-за карантина

Граждане не знали, состоятся ли выборы из-за карантина

Фото: из открытых источников

Низкая явка избирателей в воскресенье связана в том числе с недоработкой Минздрава в вопросе информирования граждан о том, что выборы таки состоятся во время карантина выходного дня.

Об этом на брифинге сообщил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, передает RegioNews.

По его словам, в субботу и воскресенье на горячую линию КИУ поступали десятки звонков избирателей, которые спрашивали, состоятся ли сегодня выборы, учитывая карантин.

Многие избиратели просто не понимали. Руководство Министерства здравоохранения настаивало на вопросах работы ресторанов, кафе, спортивных учреждений и т.д. и никоим образом не вспомнили о более 1 млн 600 тыс. избирателей, которые могли участвовать в выборах 15 ноября", - сказал Кошель.

В Комитете избирателей рассказали, что в день выборов 15 ноября на участках зафиксировали многие факты несоблюдения противоэпидемических мероприятий.

В КИУ считают, что несоблюдение карантинных правил связано, во-первых, с отсутствием финансирования на соблюдение этих требований, а, во-вторых, с "размытостью" требований, которые поставило правительство.

Также у воскресенье было зафиксировано и ряд других нарушений.

Во втором туре было массовое засилье материалов с признаками черного пиара, немалое количество фактов агитации в день голосования, зафиксированы попытки не допустить наблюдателей на избирательные участки и попытки ограничить возможность их передвижения по участку, чтобы у них не было возможности видеть все, что происходит на участке", - сказал Кошель.

Напомним, в ОПОРЕ рассказали о самых распространенных нарушениях во время второго тура местных выборов.