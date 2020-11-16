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16 листопада 2020, 15:46 138

Зеленський підтримав карантин вихідного дня, він вважає, що це правильний крок

16 листопада 2020, 15:46 138
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На думку президента, потрібно лише вдосконалити програми допомоги
На думку президента, потрібно лише вдосконалити програми допомоги
Фото: Офіс президента
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Карантин вихідного дня — це правильний крок з боку влади, оскільки він знизив пересування і контакти між українцями.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби, передає RegioNews.

Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми – це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям", - сказав Зеленський.

За словами Секретаря РНБО Олексія Данілова, активність громадян у великих містах із населенням понад 100 тисяч у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю - на 27%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповіли, що у вихідні практично всі великі мережі торговельних центрів, магазинів непродовольчих товарів, розважальних закладів були зачинені.

Поліція працювала на запобігання можливим скупченням людей. Складні ситуації в окремих областях виникли з продовольчими ринками.

Нагадаємо, Шмигаль анонсував сім інструментів підтримки бізнесу під час карантину.

карантин Володимир Зеленський президент Офіс президента Нарада
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