Київський апеляційний суд скасував рішення про арешт Януковича

Справу повернули на новий розгляд судом першої інстанції

Справу повернули на новий розгляд судом першої інстанції

Фото: з відкритих джерел

Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт четвертого президента-втікача Віктора Януковича у справі про організацію насильницьких злочинів на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на онлайн-трансляцію засідання суду.

Зазначається, що справу повернули до суду першої інстанції для нового розгляду, скасувавши його попереднє рішення. Таким чином прохання адвокатів четвертого президента України задовольнили частково.

Повний текст учасникам виробництва оголосять 20 листопада.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва в травні заочно заарештував Януковича у справі "євромайдана" на два місяці - до 10 липня. Його підозрюють в організації насильницьких злочинів проти учасників масових протестів у 2014 році. Захист Януковича подала апеляцію на це рішення, вимагаючи скасувати заочний арешт.

Раніше повідомлялося, що Київський апеляційний суд залишив вирок Віктору Януковичу у справі про державну зраду у вигляді 13 років ув'язнення без змін.