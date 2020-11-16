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16 ноября 2020, 15:46 139

Зеленский поддержал карантин выходного дня, он считает, что это правильный шаг

16 ноября 2020, 15:46 139
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По мнению президента, нужно лишь усовершенствовать программы помощи
По мнению президента, нужно лишь усовершенствовать программы помощи
Фото: Офис президента
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Карантин выходного дня - это правильный шаг со стороны власти, так как он снизил передвижение и контакты между украинцами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавирусной болезни, передает RegioNews.

Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", - сказал Зеленский.

По словам Секретаря СНБО Алексея Данилова, активность граждан в крупных городах с населением более 100 тысяч в субботу снизилась на 18,5%, а в воскресенье - на 27%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков рассказали, что в выходные практически все крупные сети торговых центров, магазинов непродовольственных товаров, развлекательных заведений были закрыты.

Полиция работала на предотвращение возможного скопления людей. Сложные ситуации в отдельных областях возникли с продовольственными рынками.

Напомним, Шмыгаль анонсировал семь инструментов поддержки бизнеса во время карантина.

карантин Владимир Зеленский президент Офис президента Совещание
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