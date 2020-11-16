Президент Зеленський призначив 21 суддю

Президент призначив суддів у місцевих загальних судах.

Президент призначив суддів у місцевих загальних судах.

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Указ №501/2020 "Про призначення суддів", опублікований на сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент призначив суддів на посади у Кіровському районному суді Дніпра, Шевченківському районному суді Запоріжжя, Червоноградському міському суді Львівської області, Лебединському районному суді Сумської області, Ніжинському міськрайонному суді та Новгород-Сіверському районному суді Чернігівської області.

Також на Київщині призначено суддів Білоцерківського міськрайонного суду, Бородянського районного суду, Васильківського міськрайонного суду, Макарівського районного суду, Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду та Таращанського районного суду.

Окрім того, глава держави призначив суддів Дарницького й Подільського районних судів міста Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 листопада Зеленський призначив нового голову СБУ в Чернігівській області.