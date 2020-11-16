Президент Зеленский назначил 21 судью

Президент назначил судей в местных общих судах.

Президент назначил судей в местных общих судах.

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Указ №501/2020 "О назначении судей", опубликованный на сайте главы государства.

Согласно документа, Президент назначил судей на должности в Кировском районном суде Днепра, Шевченковском районном суде Запорожья, Червоноградском городском суде Львовской области, Лебединском районном суде Сумской области, Нежинском районном суде и Новгород-Северском районном суде Черниговской области.

Также Киевской области назначены судьи Белоцерковского горрайонного суда, Бородянского районного суда, Васильковского горрайонного суда, Макаровского районного суда, Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда и Таращанского районного суда.

Кроме того, глава государства назначил судей Дарницкого и Подольского районных судов города Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 ноября Зеленский назначил нового главу СБУ в Черниговской области.