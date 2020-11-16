13:09  16 ноября
В полиции отчитались о нарушениях карантина выходного дня: что известно
11:23  16 ноября
Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса
12:49  16 ноября
Под Верховной радой митингуют предприниматели
UA | RU
UA | RU
16 ноября 2020, 14:19 2

Президент Зеленский назначил 21 судью

16 ноября 2020, 14:19 2
Читайте також українською мовою
Президент назначил судей в местных общих судах.
Президент назначил судей в местных общих судах.
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Соответствующий Указ обнародован на сайте главы государства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Указ №501/2020 "О назначении судей", опубликованный на сайте главы государства.

Согласно документа, Президент назначил судей на должности в Кировском районном суде Днепра, Шевченковском районном суде Запорожья, Червоноградском городском суде Львовской области, Лебединском районном суде Сумской области, Нежинском районном суде и Новгород-Северском районном суде Черниговской области.

Также Киевской области назначены судьи Белоцерковского горрайонного суда, Бородянского районного суда, Васильковского горрайонного суда, Макаровского районного суда, Переяслав-Хмельницкого горрайонного суда и Таращанского районного суда.

Кроме того, глава государства назначил судей Дарницкого и Подольского районных судов города Киева.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 ноября Зеленский назначил нового главу СБУ в Черниговской области.

назначение судьи президент указ кадры
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Киевский апелляционный суд отменил решение об аресте Януковича
16 ноября 2020, 14:16
На Одесскую таможню назначили нового руководителя
12 ноября 2020, 21:43
Представитель Зеленского в Конституционном суде заболел COVID-19
12 ноября 2020, 18:26
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого
Все публикации »
Игорь Попов
Виктор Таран
Денис Казанский
Все блоги »