На Одеську митницю призначили нового керівника

Андрій Танцеров замінить на цій посаді звільненого раніше після скандалу Дениса Пудрика

Андрій Танцеров замінить на цій посаді звільненого раніше після скандалу Дениса Пудрика

Фото: із відкритих джерел

Одеську митницю Держмитслужби очолив Андрій Танцеров, до цього він обіймав посаду першого заступника керівника цієї ж установи.

Про це повідомляє пресслужба Одеської митниці, передає RegioNews. Наказ про кадрові зміни підписав виконувач обов'язків голови Держмитслужби Євген Єнтіс. Одеська митниця Держмитслужби інформує, що відповідно до наказу голови Держмитслужби з 12 листопада 2020 року виконання обов’язків начальника Одеської митниці Держмитслужби покладено на Андрія Танцерова, першого заступника начальника Одеської митниці Держмитслужби", - йдеться у повідомленні. Танцеров працював заступником керівника Одеської митниці з серпня 2020 року, на цю посаду він був переведений із Харківської області. Нагадаємо, раніше Державна митна служба України призначила проведення повного аудиту Одеської митниці та звільнила виконуючого обов'язки начальника митниці Дениса Пудрика.

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