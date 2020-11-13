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13 листопада 2020, 20:01

Контроль за дотриманням карантину: поліція збільшить кількість рейдових груп

13 листопада 2020, 20:01
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За тиждень поліцейські перевірили майже 40 тисяч закладів
За тиждень поліцейські перевірили майже 40 тисяч закладів
Фото: Нацполіція
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Національна поліція збільшить кількість рейдових груп, які будуть перевіряти дотримання карантину.

Про це заявив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, станом на сьогодні дотримання карантину в країні контролює вже близько 1 тисячі рейдових груп, їхню кількість буде збільшено. Він додав, що з початку тижня перевірено близько 40 тис. закладів.

Складено понад 3200 адміністративних протоколів за порушення карантину й розпочато 22 кримінальні провадження. За тиждень виявили 536 закладів харчування і дозвілля, які працювали після 22:00”, - розповів Клименко.

Голова Нацполіції повідомив, що від початку дії карантину складено 50,5 тис. адміністративних протоколів. За результатами їх розгляду суди наклали штрафи майже на 20 млн грн.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися, як поліція буде контролювати карантин вихідного дня в Києві.

карантин поліція контроль штраф перевірки
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