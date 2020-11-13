В Херсонской области ЦИК сформировала новый состав ТИК

На днях Кабмин согласовал назначение трех новых глав облгосадминистраций, среди которых оказалась и Одесская ОГА. Впрочем, президентский указ о политической реинкарнации Сергея Гриневецкого почему-то ...

Смена кадров в Одессе: спонсоры Труханова возвращают в главы ОГА ветерана Гриневецкого

13 ноября 2020

Второй тур в Луцке: получит ли город мэра "из-под Палицы"

Вероятный мэр столицы Волыни Игорь Полищук является антиподом устоявшегося англоязычного фразеологизма «self-made», когда о человеке говорят, что он «сделал себя сам» - сам достиг вершин успеха. О Пол...