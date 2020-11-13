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13 ноября 2020, 20:55 38

В Херсонской области ЦИК сформировала новый состав ТИК

13 ноября 2020, 20:55 38
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Предыдущую областную комиссию ЦИК распустила из-за нарушений
Предыдущую областную комиссию ЦИК распустила из-за нарушений
Фото: Facebook
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сформировали новый состав Херсонской областной территориальной избирательной комиссии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК, передает RegioNews.

Комиссия сформировала новый состав Херсонской областной территориальной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что 12 ноября досрочно прекратили полномочия всего состава указанной ТИК.

Новый состав областной ТИК сформировали на основании соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 14 человек.

Напомним, в Херсоне ЦИК досрочно прекратила полномочия областной ТИК.

Херсон ЦИК Местные выборы ТИК комиссия
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