Контроль за соблюдением карантина: полиция увеличит количество рейдовых групп

За неделю полицейские проверили почти 40 тысяч заведений

За неделю полицейские проверили почти 40 тысяч заведений

Фото: Нацполиция

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, на сегодня соблюдение карантина в стране контролируют уже около 1 тысячи рейдовых групп, их количество будет увеличено. Он добавил, что с начала недели проверили около 40 тыс. заведений.

Составлено более 3200 административных протоколов за нарушение карантина и начато 22 уголовных производства. За неделю обнаружили 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22:00", - рассказал Клименко.

Председатель Нацполиции сообщил, что с начала действия карантина составлены 50,5 тыс. административных протоколов. По результатам их рассмотрения суды наложили штрафы почти на 20 млн грн.

Напомним, СМИ узнали, как полиция будет контролировать карантин выходного дня в Киеве.