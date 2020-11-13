Контроль за соблюдением карантина: полиция увеличит количество рейдовых групп
Национальная полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантина.
Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.
По его словам, на сегодня соблюдение карантина в стране контролируют уже около 1 тысячи рейдовых групп, их количество будет увеличено. Он добавил, что с начала недели проверили около 40 тыс. заведений.
Составлено более 3200 административных протоколов за нарушение карантина и начато 22 уголовных производства. За неделю обнаружили 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22:00", - рассказал Клименко.
Председатель Нацполиции сообщил, что с начала действия карантина составлены 50,5 тыс. административных протоколов. По результатам их рассмотрения суды наложили штрафы почти на 20 млн грн.
Напомним, СМИ узнали, как полиция будет контролировать карантин выходного дня в Киеве.