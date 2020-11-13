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13 ноября 2020, 20:01

Контроль за соблюдением карантина: полиция увеличит количество рейдовых групп

13 ноября 2020, 20:01
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За неделю полицейские проверили почти 40 тысяч заведений
За неделю полицейские проверили почти 40 тысяч заведений
Фото: Нацполиция
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Национальная полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантина.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает RegioNews.

По его словам, на сегодня соблюдение карантина в стране контролируют уже около 1 тысячи рейдовых групп, их количество будет увеличено. Он добавил, что с начала недели проверили около 40 тыс. заведений.

Составлено более 3200 административных протоколов за нарушение карантина и начато 22 уголовных производства. За неделю обнаружили 536 заведений питания и досуга, которые работали после 22:00", - рассказал Клименко.

Председатель Нацполиции сообщил, что с начала действия карантина составлены 50,5 тыс. административных протоколов. По результатам их рассмотрения суды наложили штрафы почти на 20 млн грн.

Напомним, СМИ узнали, как полиция будет контролировать карантин выходного дня в Киеве.

карантин полиция контроль штраф проверки
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