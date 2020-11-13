У Чернівцях у вихідні не працюватиме один з найбільших ринків України

На комунальному підприємстві "Калинівський ринок" працюватимуть лише продуктові ряди

На комунальному підприємстві "Калинівський ринок" працюватимуть лише продуктові ряди

Фото з відкритих джерел

"Калинівський ринок» 14 та 15 листопада (субота й неділя) працюватиме частково: тільки ряди з продуктами та засобами особистої гігієни.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Один з найбільших ринків України - "Калинівський ринок" у найближчі вихідні – 14 та 15 листопада – буде працювати частково: лише ряди з продуктами і засобами особистої гігієни. Це підтвердив заступник міського голови Олександр Паскар.

"Калинівський ринок" у суботу, 14 листопада, та у неділю, 15 листопада, буде працювати частково. Робота дозволена у рядах, де торгують продуктами та засобами особистої гігієни. Усі інші ряди будуть закриті, – сказав Олександр Паскар.

За його словами, такі зміни пов’язані із започаткуванням в Україні нових карантинних обмежень – "карантину вихідного дня".



Як поінформував посадовець, роботу підприємства контролюватимуть працівники Нацполіції та Держпродспоживслужби.

Адміністрація Калинівського ринку попереджатиме працівників про те, що робота ринку у непродуктових рядах заборонена. Якщо власники торгових точок прийдуть на свої робочі місця, їх зупинити ніхто не може. Але водночас роботу ринку буде контролювати Нацполіція та Держпродспоживслужба. Штраф за порушення – від 17 до 34 тисяч гривень, – повідомив заступник міського голови Чернівців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тернопільський підприємець знайшов оригінальний спосіб обійти заборони на карантині вихідного дня.