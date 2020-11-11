Карантин вихідного дня може негативно позначитися на другому турі місцевих виборів - КВУ

Жорсткі карантинні заходи у вихідні дні можуть значно зменшить явку виборців

Жорсткі карантинні заходи у вихідні дні можуть значно зменшить явку виборців

Фото: з відкритих джерел

Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що запровадження карантину вихідного дня може спричинити зниження або обвал явки під час другого туру місцевих виборів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє УНІАН.

Існує дуже велика ймовірність того, що впровадження карантину вихідного дня може позначитися на перебігу голосування, зокрема, це може спричинити зниження або навіть обвал явки під час проведення виборів", - сказав Кошель.

За його словами, під час другого туру планується робота 500 спостерігачів КВУ, а в день голосування 15 і 22 листопада буде організовано роботу окремих мобільних груп спостерігачів.

Кошель нагадав, що в неділю, 15 листопада, другий тур виборів заплановано в семи громадах - Луцькій, Кам'янець-Подільській, Сумській, Краматорській, Херсонській, Одеській та Українській. У цей день участь у виборах можуть узяти більше 1 млн 650 тис. виборців, які в цілому будуть голосувати на 927 дільницях.

Раніше повідомлялося, що Кабмін обіцяє підтримати бізнес під час карантину вихідного дня.

Крім того, 11 листопада під будівлею Кабінету Міністрів пройшла акція протесту українських рестораторів і підприємців проти карантинних обмежень.