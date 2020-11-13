ОПОРА предполагает еще более низкую явку во втором туре местных выборов

Связывает это с ухудшением эпидемиологической ситуации и карантином.

Связывает это с ухудшением эпидемиологической ситуации и карантином.

Фото из открытых источников

На повторном голосовании во втором туре местных выборов явка будет значительно ниже, чем была в первом.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

Явка на повторном голосовании будет значительно ниже, чем 25 октября. Это предположила на сегодняшнем брифинге координатор сети Ольга Айвазовская. Ведь почти на 40% увеличились показатели заболеваемости.

Несмотря на то, что повторное голосование будет происходить в больших общинах, где бюджетные и организационные способности значительно выше, надеемся, что средства будут выделены и потрачены должным образом", – подчеркнула Ольга Айвазовская.

Напомним, ранее сообщалось, что КИУ заявлял, что карантин выходного дня может негативно сказаться на втором туре местных выборов.