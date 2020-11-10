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10 листопада 2020, 10:30 1

На Закарпатті від вогнепального поранення загинув військовослужбовець

10 листопада 2020, 10:30 1
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Почув постріл і виявив пораненого його колега
Почув постріл і виявив пораненого його колега
Фото з відкритих джерел
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Учора у Закарпатській області після отримання вогнепального поранення помер прикордонник відділу прикордонної служби «Соломоново» Чопського загону.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Учора після отримання вогнепального поранення помер прикордонник відділу прикордонної служби "Соломоново" Чопського загону на Закарпатті.

Про надзвичайну подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону у складі прикордонного наряду. Він почув постріл та згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням.

На місце події викликали карету швидкої допомоги та співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть 23-річного військовослужбовця строкової служби. У Чопський прикордонний загін він прибув на початку листопада після завершення курсу навчання.

Обставини, що призвели до загибелі військовослужбовця, наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на виїзді із Криму затримали ексчиновника МВС.

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