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11 листопада 2020, 09:06 2

Зброя і наркотики: у поліції назвали найбільш масові порушення на КПП Донбасу

11 листопада 2020, 09:06 2
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Всього зафіксовано майже 3 тисячі правопорушень з початку року
Всього зафіксовано майже 3 тисячі правопорушень з початку року
Фото: з відкритих джерел
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З початку року через блокпости Донецької області намагалися більше 200 разів провести зброю і боєприпаси, і більше 300 разів - наркотики і психотропи.

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції Донецької області.

Так, за 10 місяців 2020 року поліцейські зі складу Об'єднаних сил виявили 2862 правопорушення на блокпостах. Зокрема, зафіксовано 329 фактів нелегального перевезення наркотичних і психотропних речовин та припинено 216 спроб перевезення зброї, боєприпасів та вибухівки.

Було відкрито 432 кримінальні провадження. Поліцейські викрили 10 учасників незаконних збройних формувань, були затримані 254 людини, яких розшукували за скоєння злочинів.

У поліції зазначили, що стандартні перевірки дають можливість більш ефективно протидіяти злочинності та забезпечувати громадську безпеку на території проведення ООС.

Нагадаємо, раніше на Львівщині прикрили канал збуту наркотиків: амфетамін купували військові та колишні копи.

Донбас ООС наркотики зброя правоохоронці
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