Разрешение на ношение оружия надо рассмотреть на референдуме, - Антон Геращенко

Чиновник считает это компромиссным вариантом

Чиновник считает это компромиссным вариантом

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал "Украина 24".

Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко в эфире телеканала высказал идею вынести на референдум вопрос о легализации ношения короткоствольного оружия в Украине.

Я выступаю против легализации короткоствольного, подчеркиваю, оружия, скрытого ношения, потому что я боюсь, будут гибнуть невинные люди. Это настолько серьезный вопрос, что я бы предложил: давайте примем закон о референдуме, проведем настоящий, юридически значимый референдум, где поставим вопрос - разрешать ношение короткоствольного оружия или не разрешать. Если народ проголосует, что нужно, тогда этот закон будет приниматься, - сказал Геращенко.

Сам он считает вероятность случайных смертей главным аргументом против легализации оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве утром произошла стрельба: ранили полицейского.