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13 ноября 2020, 10:43 712

Разрешение на ношение оружия надо рассмотреть на референдуме, - Антон Геращенко

13 ноября 2020, 10:43 712
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Чиновник считает это компромиссным вариантом
Фото из открытых источников
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Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова считает вероятность случайных смертей главным аргументом против легализации оружия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал "Украина 24".

Заместитель министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко в эфире телеканала высказал идею вынести на референдум вопрос о легализации ношения короткоствольного оружия в Украине.

Я выступаю против легализации короткоствольного, подчеркиваю, оружия, скрытого ношения, потому что я боюсь, будут гибнуть невинные люди. Это настолько серьезный вопрос, что я бы предложил: давайте примем закон о референдуме, проведем настоящий, юридически значимый референдум, где поставим вопрос - разрешать ношение короткоствольного оружия или не разрешать. Если народ проголосует, что нужно, тогда этот закон будет приниматься, - сказал Геращенко.

Сам он считает вероятность случайных смертей главным аргументом против легализации оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве утром произошла стрельба: ранили полицейского.

стрельба референдум оружие министр МВД
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