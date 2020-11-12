Стали відомі результати виборів-2020 у Закарпатській області

До обласної ради обрано 64 депутати

До обласної ради обрано 64 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Закарпатської обласної ради та у містах Ужгород, Мукачево та Хуст.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Ужгородської обласної ради обрано 64 депутати від 8-ми партій. Найбільша фракція буде у партії "Рідне Закарпаття" (12 мандатів) та "СН" (11 мандатів).

У місті Ужгород 22 листопада відбудеться другий тур. За крісло очільника міста будуть зазмагатися чинний мер Богдан Андріїв, який балотується як самовисуванець та представник президентської партії "Слуга народу" Віктор Щадей. До Ужгородської міськради увійшли 6 партій. Найбільша кількість депутатів буде у "Батьківщини" (8) та "СН" (7).

У місті Мукачево у першому турі з результатом 66,88% переміг чинний міський голова Андрій Балога. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 8 партій, лідирують "Команда Андрія Балоги" (11 мандатів) та "Слуга народу" (5 мандатів).

У місті Хуст міським головою став самовисуванець Володимир Кащук, а до міськради пройшли 8 партій. Найбільші фракції будуть у партій "Рідне Закарпаття" (9 депутатів), "Громадського-політичного руху Валентина Наливайченка "Справедливість" та "Слуги народу" – по 6 депутатів від кожної.

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Житомирській та Миколаївській областях.