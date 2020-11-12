У Броварах призначене повторне голосування на виборах мера, - ЦВК

Голосування відбудеться 22 листопада.

Голосування відбудеться 22 листопада.

Фото з відкритих джерел

У місті Бровари на Київщині відбудеться повторне голосування на виборах міського голови.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Центрвиборчкому.

Повторне голосування на виборах міського голови у місті Бровари на Київщині відбудеться 22 листопада.

Чинний мер Броварів Ігор Сапожко (партія "Команда Ігоря Сапожка - Єдність") отримав підтримку 13798 виборців (44,07%). На другому місці – висуванець від партії "Слуга народу" Дмитро Ратніков (4186 голосів, або 13,37%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що названа дата повторних виборів мера Борисполя.