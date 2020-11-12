У Броварах призначене повторне голосування на виборах мера, - ЦВК
Голосування відбудеться 22 листопада.
Голосування відбудеться 22 листопада.
У місті Бровари на Київщині відбудеться повторне голосування на виборах міського голови.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на дані Центрвиборчкому.
Повторне голосування на виборах міського голови у місті Бровари на Київщині відбудеться 22 листопада.
Чинний мер Броварів Ігор Сапожко (партія "Команда Ігоря Сапожка - Єдність") отримав підтримку 13798 виборців (44,07%). На другому місці – висуванець від партії "Слуга народу" Дмитро Ратніков (4186 голосів, або 13,37%).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що названа дата повторних виборів мера Борисполя.
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