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12 листопада 2020, 14:00 81

Стали відомі результати виборів-2020 у Миколаївській області

12 листопада 2020, 14:00 81
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До обласної ради обрано 64 депутати
До обласної ради обрано 64 депутати
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За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Житомирської обласної ради та у містах Миколаїв, Первомайськ та Южноукраїнськ

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, до Миколаївської обласної ради обрано 64 депутати від 6 партій. Найбільша фракція буде у ОПЗЖ (18 мандатів) та президентської партії "Слуга народу" (16 мандатів).

У місті Миколаїв 22 листопада відбудеться другий тур. За крісло очільника міста будуть зазмагатися чинний мер Олександр Сєнкевич, який балотується від партії "Пропозиція" та представник від ОПЗЖ Владислав Чайка. До Миколаївської міськради увійшли 6 партій. Найбільша кількість депутатів буде у ОПЗЖ (17) та партії "Пропозиція" (14).

У місті Первомайськ мером обрано представника від Опозиційного блоку Олега Демченка. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 8 партій, лідирують ОПЗЖ та "Європейська Солідарність" по 7 мандатів у кожної.

У місті Южноукраїнськ міським головою став представник президентської партії "Слуга народу" Валерій Онуфрієнко, а до міськради пройшли 6 партій. Найбільші фракції будуть у "Слуги народу" та ОПЗЖ – по 8 мандатів у кожної.

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Кіровоградській та Житомирській областях.

мер Миколаїв Сєнкевич Олександр Місцеві вибори другий тур
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