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11 листопада 2020, 14:16 44

НАЗК просить суди закрити 62 справи по нардепам через скандальне рішення КСУ

11 листопада 2020, 14:16 44
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Фото: з відкритих джерел
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Через ухвалення рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 Національне агентство з питань запобігання корупції було змушене направити до судів клопотання про закриття провадження в 62 справах.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Так, серед них - справи таких посадовців:

  • Олега Гладковського, колишнього першого заступника Секретаря РНБО;
  • Олександра Тупицького, голови Конституційного Суду України;
  • Олега Ляшка, лідера "Радикальної партії Олега Ляшка";
  • Нестора Шуфрича, народного депутата;
  • Сергія Тарути, народного депутата;
  • Ігоря Насалика, колишнього Міністра енергетики та вугільної промисловості;
  • Вадима Новинського, народного депутата VIII скликання;
  • Антона Полякова, народного депутата.

Робота, проведена НАЗК, була зведена нанівець через позицію КСУ. Попри це ми віримо, що законодавці знайдуть правові шляхи врегулювання цієї ситуації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про дату, коли на голосування Ради винесуть закон про відновлення е-декларування.

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