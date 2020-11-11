НАЗК просить суди закрити 62 справи по нардепам через скандальне рішення КСУ

У результаті двотижневого підрахунку голосів у Дніпрі надії чинного мера Бориса Філатова утримати крісло в один тур не здійснилися

09 листопада 2020

Результати виборів у Миколаєві: фіаско "слуг" та другий тур із Сєнкевичем і Чайкою

Якщо мер Сєнкевич не зможе зорганізувати свій електорат, який 25 жовтня віддав перевагу з’їздити на пікнік чи пролежати у ліжку за переглядом серіалів, то 22 листопада під час повторного голосування в...