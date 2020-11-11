НАЗК просить суди закрити 62 справи по нардепам через скандальне рішення КСУ
Серед посадових осіб, справи яких будуть закриті - голова КС Тупицький
Серед посадових осіб, справи яких будуть закриті - голова КС Тупицький
Через ухвалення рішення Конституційного Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020 Національне агентство з питань запобігання корупції було змушене направити до судів клопотання про закриття провадження в 62 справах.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба НАЗК.
Так, серед них - справи таких посадовців:
- Олега Гладковського, колишнього першого заступника Секретаря РНБО;
- Олександра Тупицького, голови Конституційного Суду України;
- Олега Ляшка, лідера "Радикальної партії Олега Ляшка";
- Нестора Шуфрича, народного депутата;
- Сергія Тарути, народного депутата;
- Ігоря Насалика, колишнього Міністра енергетики та вугільної промисловості;
- Вадима Новинського, народного депутата VIII скликання;
- Антона Полякова, народного депутата.
Робота, проведена НАЗК, була зведена нанівець через позицію КСУ. Попри це ми віримо, що законодавці знайдуть правові шляхи врегулювання цієї ситуації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про дату, коли на голосування Ради винесуть закон про відновлення е-декларування.
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