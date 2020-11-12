Текст скандального рішення КСУ був у Зеленського ще до публікації - представник президента

"Поділилися" текстом раніше терміну окремі судді КСУ

"Поділилися" текстом раніше терміну окремі судді КСУ

Фото: з відкритих джерел

Представник президента в Конституційному суді України Федір Веніславський повідомив, що текст скандального рішення Конституційного суду про визнання неконституційними низки положень антикорупційного законодавства опинився в Офісі президента ввечері 27 жовтня - до його офіційної публікації на сайті.

Як передає RegioNews, про це йдеться у матеріалі "Радіо Свобода".

Я вам відкрию таємницю, що оскільки рішення вже було проголосоване, то деякі судді поділилися тим, про що в ньому йшлося, і ми розуміли, що рішення вже є необґрунтованим", - сказав він.

Веніславський, за його словами, почав розуміти, що таке рішення буде ввечері 26 жовтня, "коли на сайті Конституційного суду постало питання про розгляд закону".

Представник президента в КСУ особисто сказав голові держави про те, що судді прийняли відповідне рішення.

Сказати, що президент був розлючений – це взагалі нічого не сказати. Тому що він чудово зрозумів, що йдеться про системний наступ з боку Конституційного суду на всю систему антикорупційних органів", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.