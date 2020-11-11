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11 листопада 2020, 13:30 5

У Раду вже внесли 13 законопроектів, які мають вирішити кризу з КСУ

11 листопада 2020, 13:30 5
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Протягом цього тижня і наступного понеділка будуть розглянуті всі законопроєкти
Протягом цього тижня і наступного понеділка будуть розглянуті всі законопроєкти
Фото з відкритих джерел
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Станом на вівторок, 10 листопада, у Верховній Раді зареєстровано 13 проєктів закону, присвячених розв'язанню проблеми з Конституційним судом.

Про це в середу, 11 листопада, повідомила заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Так, зокрема, один з них є альтернативним до законопроєкту голови парламенту Дмитра Разумкова, а ще два - до документа президента Володимира Зеленського.

"Станом на вчора було 13 зареєстрованих законопроєктів (основні та альтернативні), до президентського подано два альтернативних (авторства Гончаренко і Дубінського), до законопроєкту спікера тільки один альтернативний Дубінського. Останній вчора був розглянутий на комітеті з антикорупційної політики і більшістю членів комітету відхилений", - сказала Мошенець.

Вона додала, що протягом цього тижня і наступного понеділка будуть розглянуті всі законопроєкти.

За її словами, один з суддів КС у своєму висновку зазначив, що суд ще в 2015 році отримав клопотання від нардепів щодо конституційності окремих положень закону "Про попередження корупції" та ст. 366-1 КК України. Проте тоді у колегії не знайшлося часу, щоб розглянути це питання. 27 жовтня КС виніс рішення за новим зверненням депутатів.

"Конституційний суддя звертає увагу на те, що дуже дивно, що ці два провадження не об'єднали в одне і дуже дивно, що не розглядалося досі, а зараз розглядалося дуже швидко. Цікаво те, що дуже багато людей перегукуються, є одними й тими ж депутатами (автори подання, - ред.), які були у восьмому скликанні і є зараз в дев'ятому. Я нарахувала приблизно близько 14 точно", - сказала Мошенець.

Раніше стало відомо, коли Рада може розглянути законопроєкт Разумкова щодо КСУ.

суд Україна Конституційний суд КСУ законопроєкт
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