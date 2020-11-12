Решение КСУ усложнило проверку информации в отчетах политических партий, - НАПК

Прозрачное финансирование партий — одна из основ для предотвращения коррупции

Прозрачное финансирование партий — одна из основ для предотвращения коррупции

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАПК.

Недавнее решение Конституционного Суда Украины (КСУ) существенно усложнило процесс анализа финансовых отчетов политических партий, утверждают в НАПК.

Так, НАПК утратило право направлять запросы о предоставлении информации предприятиям и физическим лицам, а значит и полноценно верифицировать информацию в отчетах. Такое изменение влечёт негативные последствия.

До решения КСУ НАПК могло выяснить, соответствуют ли данные в отчетах политических партий их фактическим поступлениям и расходам, в частности благодаря запросам предприятиям и физическим лицам.

Як рішення КСУ ускладнило перевірку інформації у звітах політичних партій? Нещодавнє рішення Конституційного Суду... Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК on Wednesday, November 11, 2020

НАПК приводит пример, как одна партия решила использовать сложную эпидемиологическую ситуацию, вызванную COVID-19, для поднятия рейтинга перед выборами: разместила в соцсетях информацию о закупке аппаратов ИВЛ и другого медоборудования для больниц на более чем 9 млн грн. Благодаря запросам в больницы НАПК выяснила, что такая помощь поступала некоторым больницам от общественной организации с таким же названием, а не от самой партии, или действительно поступала от партии, но не была отражена в финотчете.

На основании этой информации НАПК направило собранные материалы в Нацполицию, которая открыла уголовное производство.

Напомним, что политические партии вообще не должны заниматься благотворительностью, - говорят в НАЗК

В НАЗК отмечают, что прозрачное финансирование партий — одна из основ для предотвращения коррупции.

Из-за решения Конституционного Суда Украины от 27.10.2020 № 13-р/2020 работа НАЗК остается заблокированной. НАЗК лишены возможности проводить полные проверки деклараций, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, осуществлять проверки организации работы по предупреждению коррупции в государственных учреждениях и тому подобное.

Напомним, ранее сообщалось, что текст скандального решения КСУ был у Зеленского еще до публикации.