Карантин вихідного дня: в Україні не планують зупиняти транспорт

Це стосується усіх видів перевезення пасажирів

Це стосується усіх видів перевезення пасажирів

Фото: із відкритих джерел

Роботу транспорту на час дії карантину вихідного дня в Україні зупиняти не планують.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.

За його словами, громадян будуть перевозити у кількості місць для сидіння.

Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньобласного та міжобласного сполучення", - заявив міністр.

Криклій додав, що внутрішні авіаперевезення влада обмежувати також не буде.

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