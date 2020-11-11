Карантин вихідного дня: в Україні не планують зупиняти транспорт
Це стосується усіх видів перевезення пасажирів
Це стосується усіх видів перевезення пасажирів
Роботу транспорту на час дії карантину вихідного дня в Україні зупиняти не планують.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає RegioNews.
За його словами, громадян будуть перевозити у кількості місць для сидіння.
Автотранспорт, у тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї та залізниця перевозитимуть пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньобласного та міжобласного сполучення", - заявив міністр.
Криклій додав, що внутрішні авіаперевезення влада обмежувати також не буде.
Нагадаємо, в Україні скасували адаптивний карантин: що зміниться в країні.
В Україні скасували адаптивний карантин: що зміниться в країніВсі новини »
11 листопада 2020, 15:57МОЗ пропонує ввести в Україні час для пенсіонерів: що це означає
11 листопада 2020, 15:49Кабмін виділив 895 млн грн на кисень у COVID-лікарнях
11 листопада 2020, 15:37
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Краматорський фініш: хто буде контролювати перлину української оборонки
Другий тур у Сумах: чому хвилюється Лисенко