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11 листопада 2020, 17:52 4

"Афера року” на Закарпатті: голова ОДА заявив про розкрадання 200 га землі

11 листопада 2020, 17:52 4
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Землю незаконно виділяли у шести районах області
Землю незаконно виділяли у шести районах області
Фото: із відкритих джерел
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На Закарпатті за кілька днів в.о. начальника Управління обласного Держгеокадастру роздав 200 га землі на підставних осіб із інших регіонів. 

Про це у Facebook повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, передає RegioNews.

За його словами, скориставшись відрядженням керівництва управління Держгеокадастру до Києва, "окремі негідники-чиновники із числа колишніх начальників цього відомства вдалися до відчайдушних кроків”.

Застосували масштабну схему відчуження більше 200 га закарпатських земель підставним особам, переважно з-за меж області”, - повідомив Петров.

Він додав, що вже звернувся до правоохоронців з вимогою миттєво відреагувати на ці факти.

Закарпатський блогер Віталій Глагола у Telegram повідомив, що на Закарпатті нещодавно призначили нового начальника управління Держгеокадастру та його заступника, яких минулого тижня терміново викликали до Києва.

В.о. на кілька днів поставили такого собі Богдана Хранюка. Чоловік не розгубився - за два дні на посаді, 5-6 листопада, новоспечений в.о. встиг роздати більше 200 га землі. Землі в тому числі роздавались на "піджаків” із інших областей України, а заяви про виділення землі були миттєво розглянуті” - повідомив Глагола.

Він додав, що таким чином, чиновник встиг роздати землі у шести районах Закарпаття.

Нагадаємо, на хабарі затриманий новообраний голова ОТГ на Закарпатті.

Закарпаття Олексій Петров ОДА корупція земля заява
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